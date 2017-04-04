Скворцова: В больницах остаётся 49 пострадавших при взрыве в метро

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в стационарах Санкт-Петербурга до сих пор остаётся 49 пострадавших при взрыве в метрополитене. Ранее медики отпустили домой 13 пациентов, которым помощь врачей больше не нужна.

Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами. Кровью и лекарствами все обеспечены. Самый тяжёлый пациент поступил с разрывом позвоночной артерии и повреждением спинного мозга на шейном отделе. У неё паралич рук и ног Министр здравоохранения Вероника Скворцова

— Все медицинские мощности в стране использованы, всё самое современное оборудование. Главврач НИИ скорой помощи им. Джанелидзе смог остановить кровь девушке, которая к тому моменту потеряла 3,5 литра крови. Это уникальный случай, — отметила Скворцова. — 11 человек скончались на месте и трое — в скорой и в приёмном отделении Мариинской больницы, у всех них были травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, 3 апреля на перегоне метро между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью" взорвалось СВУ, погибло 14 человек. Правоохранительные органы проверяют возможную причастность уроженца Киргизии к теракту.