Студентов СПбГУ эвакуировали из-за бесхозной коробки

Днём 4 апреля полиция Василеостровского района эвакуировала студентов Санкт-Петербургского государственного университета из здания на 22-й линии В.О., где находится юридический факультет.

Кадры с места событий в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как стало известно Лайфу, в одном из корпусов университета была найдена бесхозная коробка. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и кинологи. По предварительным данным, собака ничего подозрительного не учуяла. Однако было решено дождаться взрывотехников.

По оперативной информации, специалисты проверяют подозрительный пакет.