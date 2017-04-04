Студентов СПбГУ эвакуировали из-за бесхозной коробки

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Студентов СПбГУ эвакуировали из-за бесхозной коробки

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Фото: © LifeCorr

Днём 4 апреля полиция Василеостровского района эвакуировала студентов Санкт-Петербургского государственного университета из здания на 22-й линии В.О., где находится юридический факультет.

Кадры с места событий в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как стало известно Лайфу, в одном из корпусов университета была найдена бесхозная коробка. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и кинологи. По предварительным данным, собака ничего подозрительного не учуяла. Однако было решено дождаться взрывотехников.

По оперативной информации, специалисты проверяют подозрительный пакет.

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