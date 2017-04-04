"Яндекс" откажется от сотрудничества с водителями, которые просили плату за проезд после взрыва в петербургском метро, сообщила Лайфу официальный представитель пресс-службы компании Екатерина Лебедева.

"Яндекс" отключит от заказов водителей, бравших плату за проезд после теракта © L!FE

— Поездки по Петербургу у нас вчера примерно с 18 часов были бесплатные, это распространялось на любую точку города. Мы оповестили всех наших партнёров, которые работают в городе, диспетчерские, таксопарки и водителей индивидуально о том, что поездки бесплатные по городу. Тем не менее отдельные случаи, когда водители пытались воспользоваться ситуацией, к сожалению, были, и всем пассажирам, которые к нам обратились по этому поводу, мы всем компенсировали деньги, — отметили в поисковом сервисе.

Накануне житель города пожаловался, что ему пришлось потратить полторы тысячи рублей за поездку длиной около 18 километров, несмотря на обещание сервиса сделать поездки бесплатными.