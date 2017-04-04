Станцию "Достоевская" закрыли на вход и выход

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Станцию "Достоевская" закрыли на вход и выход

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Фото: © wikipedia.org / Alex 'Florstein' Fedorov

Станцию петербургского метро "Достоевская" закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба городской подземки.

Поезда следуют без остановки на платформе. Переход на "Владимирскую" также закрыт.

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