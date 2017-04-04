Власти Петербурга: В городе нужен единый знак в память о жертвах всех терактов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в Петербурге должен появиться единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.

— Не надо ставить памятные знаки везде, где произошли какие-то события. Необходимо иметь место, где будет установлен памятный знак всем жертвам терактов, аварий, катастроф, куда люди могут прийти и почтить память родных и близких, — сказал Полтавченко.

По словам губернатора, петербуржцы правильно действовали в сложной ситуации, помогали друг другу.

— Метро сегодня работает практически в штатном режиме. Охрана транспорта усилена. Говорить об эффективности потраченных средств на безопасность пока ещё рано, — отметил Георгий Полтавченко.

По последним данным, при взрыве в Петербургском метрополитене 3 апреля погибло 14 человек, более 50 ранено.

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