Дочь погибшей во время взрыва художницы пострадала, провожая мать в Новгород

Елена Медянцева — дочь трагически погибшей в петербургском метро Ирины Медянцевой — получила серьёзные травмы ног во время взрыва. По словам отца Елены Владимира, дочери сделали две операции на ноги, сейчас она находится в хирургическом отделении Мариинской больницы.

— Елена провожала мать в Великий Новгород. Мне удалось поговорить с дочерью после операции, когда она только отошла от наркоза. Лена помнит, что они забежали в вагон и через минуту прогремел взрыв. Мать погибла на её глазах, — рассказал Лайфу Владимир.

Как сообщалось ранее, в результате теракта в метро Петербурга погибла 50-летняя художница Ирина Медянцева. Женщина скончалась от полученных взрывных травм в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

Ирина занималась творчеством и была известна в художественной среде города как создатель милых кукол.

По последним данным, при взрыве в Петербургском метрополитене 3 апреля погибло 14 человек, более 50 ранено.

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