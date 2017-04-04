Синюю ветку метро Петербурга тотально проверят в поисках взрывных устройств

Движение поездов на участке синей ветки метро от "Московской" до "Петроградской" прекратилось, все станции на этом отрезке закрыты на вход и выход, сообщили в пресс-службе городской подземки.

Синюю ветку метро Петербурга тотально обследуют в поисках взрывных устройств Фото: © L!FE

— Проводится тотальная проверка и станций, и тоннелей, — подчеркнули в пресс-службе метрополитена.

По данным источника в правоохранительных органах, поступило распоряжение от Нацгвардии и сотрудников полиции о снятии напряжения на путях от станции "Технологический институт" до станции "Невский проспект". Специалисты обследуют тоннели в поисках взрывчатых веществ и устройств.

В Смольном решили возобновить движение бесплатного автобуса на маршруте № 2М (от станции "Петроградская" до "Московской"). Кроме того, в усиленном режиме работает трамвай № 3, связывающий станции метро "Сенная площадь", "Гостиный двор" и "Горьковская", уточнили в Комитете по транспорту.