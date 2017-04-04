После взрыва в Петербургском метрополитене для спасения пострадавших проведено 27 операций по экстренным показаниям, прибывающим родственникам предоставляется медицинское сопровождение. Об этом сообщил журналистам директор Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Сергей Гончаров.

Для спасения пострадавших при взрыве в метро врачи провели 27 операций Фото: © L!FE

Глава МЧС Владимир Пучков поручил руководителям территориальных органов МЧС России взять работу по оказанию адресной помощи пострадавшим под свой личный контроль.

— Я попрошу все службы МЧС России в рамках РСЧС оперативно организовать конкретные меры по адресной помощи каждому пострадавшему и родным погибших в Петербурге и в других регионах нашей страны. Прошу всех руководителей территориальных органов взять эту работу под свой личный контроль, — сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по вопросам оказания адресной помощи пострадавшим.

Министр поблагодарил службы Петербурга за оперативные меры по оказанию помощи пострадавшим в теракте и ликвидации его последствий, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По последним данным, при взрыве в Петербургском метрополитене 3 апреля погибло 14 человек. В стационарах Петербурга до сих пор остаётся 49 пострадавших.

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