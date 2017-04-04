Петербуржец залез на дерево и спас замёрзшего кота

Житель Санкт-Петербурга Роман Кватченко откликнулся на призыв о помощи в социальных сетях и спас кота, забравшегося на дерево. Молодой человек спустил замёрзшего питомца с высоты пятого этажа возле дома на улице Подводника Кузьмина.

Житель Петербурга залез на дерево и спас замёрзшего кота © vk.com/ Алексей Дидык

По словам девушки Ольги Кузнецовой, написавшей обращение к добровольцам-спасителям, домашнего питомца заметили на дереве ещё накануне в понедельник, 3 апреля. Оперативные службы были заняты из-за взрыва в петербургском метро, поэтому сотрудники МЧС приехать за котом не смогли.