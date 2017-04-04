Все станции метрополитена Петербурга работают в обычном режиме

Синяя линия метро открыта после проверки полицией сигналов о заминировании, сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Все станции метрополитена Петербурга после проверки работают в обычном режиме Фото: © L!FE

— Все станции метрополитена и тоннели проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. С 13:45 метро работает в обычном режиме, — говорится в сообщении.

В справочной метрополитена уточнили, что все ограничения были сняты в 13:37.

Ранее сообщалось, что пересадочный узел "Сенная" — "Спасская" — "Садовая" закрыт для проверки информации о заминировании, поезда проезжали платформы без остановки. Чуть позже стало известно, что закрыта на вход часть второй линии метро — движение осуществлялось на участках "Купчино" — "Московская" и "Парнас" — "Петроградская".

До этого во вторник на обследование закрывали станцию "Достоевская" и переход на "Владимирскую". Утром временно не работали "Гражданский проспект" и "Девяткино". Из-за подозрительного предмета были эвакуированы студенты юридического факультета СПбГУ.