Психологи: Пассажиропоток после теракта в метро восстановится через месяц

Резкое увеличение количества сигналов о лжезаминировании в Петербурге вызвано стрессом и эмоциональным напряжением после теракта в петербургском метро, сообщил ректор Восточно-Европейского института психоанализа Михаил Решетников.

— При психологической травме в четыре раза может снизиться интеллект. Люди глупеют. Возникает множество эмоций, которые требуют разрядки в публичной сфере. Где, например, больше всего собирается людей? На свадьбе и похоронах, — объяснил эксперт причину вала звонков от телефонных террористов.

Психологи уверены, что пассажиропоток в петербургском метро после теракта восстановится через месяц © РИА Новости/Анна Волкова

По словам специалиста, пассажиропоток в метро восстановится максимум за месяц. При этом жители не должны бояться или стесняться сообщать полиции о подозрительных предметах. В данный момент между людьми и правоохранительными органами остаётся недоверие, связанное с негативным "следом стукачества", добавил Решетников.

Медицинский психолог кризисно-профилактического отделения для детей и подростков со службой "Детский телефон доверия" им. С.С. Мнухина Любовь Секацкая согласилась с коллегой в том, что станции метро перестанут пустовать в скором времени. Однако в ближайшие пару недель страх спускаться под землю останется.

Такие вещи актуализируют личные проблемы и обостряют наши тревоги. Это сильно сказывается на детях. Например, был звонок, когда ребёнок нарисовал себе рану и попросил маму намотать бинт. В таком виде он хотел пойти в школу медицинский психолог Любовь Секацкая

Напомним, 3 апреля в туннеле между "Технологическим институтом" и "Сенной площадью" прогремел взрыв. По последним официальным данным, при теракте в вагоне поезда погибло 14 человек.