Смольный потратит 10 млн на подготовку тысячи волонтёров к Кубку конфедераций

Комитет по молодёжной политике Петербурга объявил конкурс на подготовку волонтёров к Кубку конфедераций по футболу. Подрядчик должен обучить и организовать работу тысячи человек, а также сформировать резерв из 400 человек.

Смольный потратит 10 млн рублей на подготовку тысячи волонтёров к Кубку конфедераций Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Всего предусмотрено семь различных специализаций: транспортные волонтёры, логисты, волонтёры культурной программы, волонтёры информационных пунктов, волонтёры туристической службы, волонтёры Фестиваля болельщиков и волонтёры медицины.

Победитель тендера обеспечит добровольцев формой и памятными сувенирами, а тех, кто особо отличится, ждёт поездка в лагерь. Чиновники рассчитывают на то, что участники программы впоследствии помогут и с проведением чемпионата мира. Контракт в Смольном оценили в 10 млн рублей, а итоги планируется подвести 25 апреля.

Накануне сообщалось, что назначенный на вторник старт программы подготовки волонтёров к ЧМ-2018 был отменён из-за взрыва в метро Петербурга.