В торговых центрах Петербурга усилили охрану после теракта в метро

В Петербурге после произошедшего накануне взрыва в метро усилена охрана крупных торговых центров. Об этом сообщили Лайфу в ТЦ "Мега Дыбенко", "Мега Парнас", "Варшавский экспресс", ДЛТ, Гостином Дворе и ТРЦ "Галерея".

В торговых центрах Петербурга усилили охрану после теракта в метрополитене Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

— Сотрудники службы безопасности получили инструкции по усилению контроля. Не только в Петербурге, но и во всех магазинах страны в 11 городах России, — отметили в PR-службе IKEA Centres Russia.

В администрации Гостиного Двора сообщили, что решение об усилении мер безопасности было принято уже накануне вечером. Количество охранников в универмаге увеличили в два раза.

В ТРЦ "Галерея" сообщили, что оперативные службы переведены в режим повышенных мер безопасности. Также в торгово-развлекательном центре досматривают автомобили, въезжающие на подземную парковку.

Как сообщалось ранее, в понедельник около 14:30 в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагоне метро прогремел взрыв. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Теракт".

По последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек: 11 — на месте взрыва и трое скончались в медучреждениях или при госпитализации. 64 человека пострадали.

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