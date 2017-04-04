Десять пострадавших при теракте в метро находятся в тяжёлом состоянии

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Десять пострадавших при теракте в метро находятся в тяжёлом состоянии

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Фото: © L!FE

В больницах Петербурга до сих пор находятся 50 пострадавших при теракте в метро, десять из них — в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Всего с места теракта 40 бригад скорой медицинской помощи госпитализировали 66 пострадавших. 11 из них наблюдаются амбулаторно, ещё одного пациента уже выписали из больницы.

По словам Колабутина, пока не удалось связаться с родственниками трёх пострадавших в теракте, которые находятся в тяжёлом состоянии, так как их личности до сих пор не установлены.

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