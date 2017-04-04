Пострадавший во время теракта в метро студент отмечает 19-летие в больнице

Студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Лев Гаюн, пострадавший во время теракта в метро, отмечает свой 19-й день рождения в больнице.

По словам матери Льва Анны, её сын оказался совсем рядом от эпицентра взрыва, буквально у соседней двери.

— Он спускался в метро и услышал сообщение о том, что станция метро "Площадь Восстания" закрыта из-за обнаруженного неизвестного предмета. Ему пришлось изменить привычный маршрут и ехать до дома, на "Академическую", через станцию "Технологический институт". Лев перешёл на "Невский проспект", зашёл в вагон и хотел присесть, потому что было свободное место, но, к счастью, передумал, так как ему нужно было скоро выходить. Он полез в карман за наушниками, когда раздался взрыв. Помнит, что было очень темно, слышал скрежет металла. Уже на станции он выскочил из вагона через окно и побежал к эскалатору, откуда начал звонить мне и отцу, — рассказала мать пострадавшего при взрыве студента.