Мать девушки, пострадавшей в теракте: Нам не до компенсаций, главное — здоровье

Надежда Зяблицкая, мать Александры и дочь Веры Зяблицких, пострадавших во время теракта в петербургском метро, рассказала Лайфу о произошедшем. О том, что было в вагоне в момент взрыва, она узнала от матери. Все трое живут в Барнауле.

— Александра с Верой ехали в этом вагоне. Взрыв произошёл в трёх метрах от них, элементы взрывного устройства попали в людей, которые стояли перед дочерью с мамой. Выбрались они через окошко. Их отвезли в разные больницы, но, несмотря на полученные травмы, мама сказала, что не сможет находиться в больнице, пока не увидит внучку. И вот теперь они уже вместе [в городской детской больнице № 19], — сообщила Надежда.

По словам женщины, её дочь заканчивает девятый класс и они ехали в Петербург, чтобы рассмотреть разные университеты для поступления по специальности, которую выбрала дочь. И заодно посмотреть город.

— Люди подносили воду, давали салфетки, помогали добраться, разговаривали, чтобы помочь выйти из этого состояния истерики. Все друг другу помогали, — рассказала Надежда. — Не остались в стороне и власти Петербурга. МЧС предлагает бесплатный номер в гостинице для мамы, с ними практически круглосуточно работает психолог. Огромное спасибо медикам — очень отзывчивые, внимательные. Вероника Скворцова [министр здравоохранения] приезжала, потом уполномоченная по правам ребёнка к Саше.

В настоящий момент врачи решают, позволяет ли состояние Александры перевезти её домой в Барнаул. Если лечение затянется, Надежда планирует приехать в Петербург.

— Что касается предлагаемых государством компенсаций… Я этими вопросами не занималась, сейчас не до этого. Главное — понять, что со здоровьем, какое лечение требуется, какая продолжительность лечения, — добавила Надежда Зяблицкая.

Как сообщалось ранее, в понедельник около 14:30 в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагоне метро прогремел взрыв. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Теракт". По последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек: 11 — на месте взрыва и трое скончались в медучреждениях или при госпитализации, пострадало 64 человека.

За хроникой событий следите в текстовой трансляции.