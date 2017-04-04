Свидетель по "делу Эрмитажа" уволился с поста директора департамента Минкультуры

Глава Департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры Артём Новиков покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Артём Новиков написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, — сообщили в Минкультуры.

В ведомстве подчеркнули, что претензий к работе Новикова со стороны руководства не было.

Напомним, что Артём Новиков проходит свидетелем по делу о мошенничестве, которое возбуждено в отношении его отца.