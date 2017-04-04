В Петербурге закрыта станция метро "Парк Победы"

В Петербурге закрывается на вход и выход станция метро "Парк Победы".
— Станция "Парк Победы" закрывается по техническим причинам, — сообщили в петербургской подземке.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.