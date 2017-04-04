В Петербурге закрыта станция метро "Парк Победы"

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В Петербурге закрыта станция метро "Парк Победы"

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Фото: © wikipedia.org / Alex 'Florstein' Fedorov

В Петербурге закрывается на вход и выход станция метро "Парк Победы".

— Станция "Парк Победы" закрывается по техническим причинам, — сообщили в петербургской подземке.

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