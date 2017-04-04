Розенбаум о теракте в Петербурге: Эта трагедия касается меня лично

Известный музыкант Александр Розенбаум возложил цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах вчерашнего теракта.

— Это мой город, и всё, что в нём происходит, касается лично меня. Поэтому для меня это такая же трагедия, как и для любого питерского человека. Соболезную родным и близким, а также всем горожанам, — сказал Розенбаум.

Как сообщалось ранее, 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагоне метро прогремел взрыв. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Теракт". По последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек: 11 — на месте взрыва и трое скончались в медучреждениях или при госпитализации, пострадало 64 человека.