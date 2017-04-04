Станцию метро "Парк Победы" открыли для пассажиров

В Петербурге открыли для пассажиров на вход и выход станцию метро "Парк Победы".
— "Парк Победы" открыли в 17:18. Станция работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
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