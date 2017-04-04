Незаметные герои, спасавшие пассажиров петербургского метро

Теракт мог унести намного больше жизней, но планы террористов сорвали омоновец, машинист и неравнодушные очевидцы.

В Петербургском метрополитене 3 апреля заложили сразу два взрывных устройства. И то, которое находилось на станции "Площадь Восстания", было в три раза мощнее разорвавшегося между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". Но огнетушитель, начинённый поражающими элементами, своевременно обнаружил инспектор по станции Альберт Сибирский.

— Работник службы контроля уведомил меня. Благодаря его бдительности вовремя оградили место с бесхозным объектом и был предотвращён ещё один террористический акт, — рассказал глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. В результате была своевременно организована эвакуация пассажиров. А обезвредил самодельное устройство сотрудник ОМОНа, обладавший необходимыми навыками. Его оперативные действия помогли предотвратить взрыв.

Специалисты отмечают и профессионализм машиниста взорванного поезда, который в сложной ситуации сохранил хладнокровие и после взрыва довёл состав до остановки. Если бы состав встал в тоннеле, погибло бы гораздо больше людей.

— Произошёл хлопок, задымление, я связался с диспетчером, стали поступать непонятные сообщения, потому что одновременно говорили все. Я действовал по инструкции — принял решение о выводе состава на станцию. В течение минуты после остановки поняли, что произошло. Удачно, что там находится линейный пункт, где есть три резервных машиниста. Естественно, открыли двери. Была сумятица. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошёл взрыв. В тот момент страха не было, надо было работать, — вспоминает 50-летний старший машинист Александр Каверин. По словам Гарюгина, Минтранс уже готовит приказ о награждении его сотрудников. К награде пообещали представить и бойца Росгвардии, обезвредившего бомбу.

Однако мужество и хладнокровие на месте трагедии проявили не только те, кому это было положено по долгу службы, но и обычные пассажиры. Вместе с сотрудниками метро они спасали раненых.

По словам студента Алексея Чирочкина, случайно оказавшегося на платформе "Технологического института" во время прибытия взорванного вагона, пассажиры помогали друг другу выбираться из дымящегося поезда, на месте оказывали друг другу помощь. Несмотря на ранения, люди возвращались в вагон, чтобы помочь тем, кто уже не мог его покинуть самостоятельно.

Ещё один очевидец, Виталий, ехал в роковом поезде — в соседнем вагоне.

— В тоннеле произошёл хлопок сильный, оглушил. Когда мы оказались на "Технологическом институте", все выбежали. Смотрю: люди начали помогать, — и я тоже бросился на помощь. Начали вытаскивать людей из пострадавшего вагона, — вспоминает мужчина. При этом его шокировали молодые люди, которые принялись снимать происходящее на камеры мобильных телефонов.

— Я не сразу туда побежал. Меня немного оглушило, я постоял. Смотрю: молодые люди снимают стоят. Думаю: зачем вы снимаете? Помогать ведь нужно. Побежал на помощь. Мужчину, у которого сильно пострадали ноги, вынесли оттуда. Оказали первую помощь, перевязали ноги наушниками, потом начали потихоньку выводить всех. Чтобы кровотечение остановить, перевязывали наушниками. Только они под рукой оказались, — рассказал Лайфу Виталий.

После этого пассажиры помогали сотрудникам метро выносить пострадавших на поверхность. И, возможно, тем самым спасли ещё несколько жизней.

А уже после тысячи петербургских водителей во время транспортного хаоса развозили других горожан по домам. В трудной ситуации жители Северной столицы проявили редкую солидарность и единодушие.