В Петербурге обыскивают квартиру подозреваемого в теракте в метро

По данным источника Лайфа, обыски в квартире дома на Гражданском проспекте в Петербурге проходят в рамках дела об организации теракта в метро.

Видео с места проведения следственных действий прислал в редакцию гражданский репортёр через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

По предварительным данным, подозреваемый в совершении взрыва в петербургской подземке был замечен в ней незадолго до террористического акта.

Как рассказали Лайфу очевидцы, квартиру, которую сейчас проверяют на наличие взрывных устройств, ранее сдавали в аренду. Сегодня владельцы при разборе вещей обнаружили детали, напоминающие собой изделия, которые могут использоваться для изготовления взрывных устройств.