В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов

Вечером 4 апреля в Петербурге в возрасте 52 лет скончался сенатор Вадим Тюльпанов. Об этом Лайфу сообщил источник в ЗакСе.

По предварительным данным, сенатор поскользнулся на мокром кафеле в бане и ударился головой. Источник в Госдуме уточнил, что перед падением Тюльпанову стало плохо с сердцем.

Вадим Тюльпанов С 2003 по 2011 год занимал должность председателя Законодательного собрания Петербурга. С 2011 по 2014 год был членом Совета Федерации от ЗакСа Петербурга. В 2014 году стал сенатором от Ненецкого АО.