Беременная дочь Тюльпанова разместила скорбный пост за пару часов до его смерти

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Беременная дочь Тюльпанова разместила скорбный пост за пару часов до его смерти

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Фото: ©instagram.com

Дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана за несколько часов до смерти отца опубликовала скорбный пост в соцсетях. В нём супруга футболиста Александра Кержакова, которая ждёт от него ребёнка, пишет о том, как важно ценить близких и как хрупок мир.

— Как хрупок мир и жизнь хрупка, поймёшь ты это лишь тогда,  когда пробьёт потери час, — пишет Милана Кержакова.

 

Как сообщалось ранее, вечером 4 апреля в Петербурге в возрасте 52 лет скончался сенатор Вадим Тюльпанов. Об этом Лайфу сообщил источник в ЗакСе.

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