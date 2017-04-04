Беременная дочь Тюльпанова разместила скорбный пост за пару часов до его смерти

Дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана за несколько часов до смерти отца опубликовала скорбный пост в соцсетях. В нём супруга футболиста Александра Кержакова, которая ждёт от него ребёнка, пишет о том, как важно ценить близких и как хрупок мир.

— Как хрупок мир и жизнь хрупка, поймёшь ты это лишь тогда, когда пробьёт потери час, — пишет Милана Кержакова.

Как сообщалось ранее, вечером 4 апреля в Петербурге в возрасте 52 лет скончался сенатор Вадим Тюльпанов. Об этом Лайфу сообщил источник в ЗакСе.