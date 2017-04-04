Организаторы не отменили концерт In Flames в Петербурге, несмотря на траур

Концерт шведской дэт-метал группы In Flames на одной из петербургских концертных площадок не отменили несмотря на то, что в городе объявлен трёхдневный траур в связи с терактом в метро. Ситуацию прокомментировала организатор выступления Марина Демьян.

Концерт точно состоится. Мы вместе с группой приняли это решение. У них очень плотный туровый график. Соответственно, делать перенос мы не можем, поскольку иначе в следующий раз они смогут приехать очень не скоро. Это концерт не какой-то там местечковой группы организатор выступления группы In Flames в Петербурге

По словам Демьян, она в курсе того, что многие российские группы отменили свои выступления в Петербурге в связи с трауром.

— Но им сделать перенос намного легче, а эту группу ждут очень давно. Будет изменённая программа — больше медленных треков. Естественно, как-то будет упомянута тема случившегося вчера. Будет больше охранников и тщательный досмотр вещей. Вход будет занимать больше времени, чем обычно, ввиду того, что каждый человек будет тщательно досматриваться, — рассказала Демьян.

Поклонники группы также считают, что отменять концерт не стоило.

— Я ждал их выступления четыре года. Я понимаю, что траур, но люди тысячами гибнут каждый день. Вспомнить о погибших стоит, а отменять концерт — ни к чему, — говорит один из пришедших на концерт.

Концерт In Flames начался с разогрева, выступивший на нём коллектив только на шестой песне вспомнил о вчерашнем теракте. Перед выходом шведских металлистов была произнесена речь и объявлена минута молчания, после которой они вышли на сцену и начали исполнять свои песни.