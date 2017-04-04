Депутат Тетердинко: Я знал Тюльпанова как принципиального и яркого политика

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Депутат Тетердинко: Я знал Тюльпанова как принципиального и яркого политика

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Петербурге Александр Тетердинко выразил соболезнования семье сенатора Вадима Тюльпанова. 

— Хочу выразить соболезнования родным и близким супруге и дочери, которая сейчас беременна. Это, в первую очередь, огромная утрата для них. Конечно, меня шокировала его гибель, — заявил единорос.

Тетердинко отметил, что знал Тюльпанова как принципиального и достойного человека.

— Я знал Вадима Альбертовича как достойного и принципиального человека, яркого политика не только Санкт-Петербурга, но и федерального, — отметил он.

Как сообщалось ранее, вечером 4 апреля в Петербурге в возрасте 52 лет скончался сенатор Вадим Тюльпанов

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