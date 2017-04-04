Полтавченко: Тяжело осознавать, что Тюльпанов ушёл из жизни в самом расцвете сил

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Полтавченко: Тяжело осознавать, что Тюльпанов ушёл из жизни в самом расцвете сил

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Вадима Тюльпанова.

— Его, человека с широкой морской душой, знали и уважали коллеги, соратники, петербуржцы. Вадим Альбертович всегда находился в центре общественной и политической жизни. Он старался приносить пользу родному городу, его жителям и всей стране, а его энергия и настойчивость помогали решать многие проблемы. Тяжело и горько осознавать, что человек, так много сделавший для Санкт-Петербурга и России, ушёл из жизни в самом расцвете сил. Всем нам его будет очень не хватать, — отметил Полтавченко.

Вадим Тюльпанов умер 4 апреля в Петербурге. По предварительным данным, сенатор поскользнулся в бане и ударился головой.

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