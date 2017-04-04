Макаров: Тюльпанов посвятил жизнь становлению петербургского парламентаризма

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Вадима Тюльпанова.

— Ушёл из жизни человек, посвятивший свою жизнь становлению современного петербургского парламентаризма. Свою работу в представительных органах власти он начал в качестве депутата муниципального совета. Своими делами Вадим Альбертович завоевал доверие петербуржцев, трижды избиравших его депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Его безвременная кончина — большая потеря для российской политики. Память о нём навсегда сохранится в сердцах петербуржцев, — отметил Макаров.

Вадим Тюльпанов умер 4 апреля в Петербурге. По предварительным данным, сенатор поскользнулся в бане и ударился головой.