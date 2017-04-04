Дрозденко: Тюльпанов ещё так много мог бы сделать для Петербурга

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Дрозденко: Тюльпанов ещё так много мог бы сделать для Петербурга

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Вадима Тюльпанова.

— В это невозможно поверить. Ушёл яркий, интересный и талантливый человек, неординарный политик. И он ещё так много мог бы сделать. Это колоссальная потеря для города, который он любил и о котором заботился, будучи на высоком посту в столице, потеря для страны, для всех нас. Хочу передать слова глубокого сочувствия родным и близким Вадима Альбертовича. Скорбим вместе с вами, — отметил Дрозденко.

Вадим Тюльпанов скончался в Петербурге 4 апреля. По предварительным данным, сенатор поскользнулся и сильно ударился головой.

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