Полиция оцепила автобус в центре Петербурга

Вечером 4 апреля в Петербурге полиция оцепила автобус в районе пересечения Невского проспекта и Малой Морской улицы. По данным Лайфа, на месте инцидента работала группа разминирования, но к настоящему моменту она уехала. Однако оцепление пока не снято.

В компании "Третий парк", которой принадлежит автобус, подтвердили факт проверки, но затруднились уточнить, с чем она связана. Представитель предприятия предположил, что кто-то из пассажиров мог забыть что-то в салоне.

По словам очевидцев, в автобусе обнаружили бесхозный детский портфель.