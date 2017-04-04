Матвиенко: Трудно переоценить вклад Тюльпанова в развитие Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Вадима Тюльпанова.

— До глубины души потрясена безвременной кончиной нашего коллеги сенатора Вадима Альбертовича Тюльпанова. Это большая, невосполнимая потеря для Санкт-Петербурга, для всей страны, для меня лично. В его лице мы потеряли видного политического деятеля, много сделавшего для совершенствования российского парламентаризма. Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Санкт-Петербурга, — отметила Матвиенко.

Вадим Тюльпанов скончался вечером 4 апреля в Петербурге. По предварительной информации, сенатор поскользнулся и ударился головой.