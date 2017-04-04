Спикер, сенатор и певец прекрасных дам

В Петербурге на 53-м году жизни умер сенатор Вадим Тюльпанов. Политик был депутатом петербургского парламента с 1998 по 2011 год, в течение восьми лет являлся спикером Законодательного собрания.

Будучи спикером петербургского парламента, Вадим Тюльпанов избегал скандалов и лишнего эпатажа. В Совете Федерации запомнился большим количеством негромких, но полезных инициатив. Политика не мешала ему заниматься своими хобби — петь и ходить на рыбалку с зятем Александром Кержаковым.

При этом стили работы Тюльпанова и его преемника на этом посту Вячеслава Макарова сильно различались. Десять лет назад Петербург ещё не прославился на весь мир эпатажными, но малоэффективными инициативами. Виталий Милонов при Тюльпанове вёл себя очень скромно. А конфликты между администрацией ЗакСа и журналистами — вроде тех, что регулярно возникают при Макарове — тогда никто не мог представить даже во сне. В общении со СМИ народный избранник отличался открытостью и отсутствием вредной привычки игнорировать поставленные вопросы.

При этом уже тогда Тюльпанов был знаменит в Петербурге и своим прекрасным голосом. Большинство петербуржцев узнали о нём в 2010 году, когда в Сеть попал ролик с поющими чиновниками Смольного. В песне "Что будет, то и будет" из кинофильма "Достояние республики" лейтмотивом звучали слова: "Я этим городом храним и провиниться перед ним не дай мне бог, не дай мне бог вовеки!" Предположительно, ролик записали ко дню рождения тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко. При этом на фоне членов городского правительства Тюльпанов выгодно отличался вокальными данными, которым могли бы позавидовать многие звёзды российской эстрады.

К слову, в том шутливом видео Вадим Тюльпанов пропевал слова: "Не знаю я, известно ль вам, что я певец прекрасных дам". Позже политик записал целый компакт-диск с романсами, посвящёнными прекрасному полу, под названием "Дарите женщинам тюльпаны". Ещё одна пластинка Тюльпанова содержит военные песни под общим названием "Поклонимся великим тем годам". Политик успел спеть с Любовью Успенской, Василием Герелло и многими другими знаменитыми артистами.

После того как Валентина Матвиенко сменила Смольный на кабинет спикера Совета Федерации, Тюльпанов переехал в Москву вслед за ней.

На новом поприще политик регулярно выступал с различными инициативами, будучи одним из самых активных и публичных сенаторов. И при этом успешно избегал и скандальности, и откровенного популизма.

В частности, политик добился сохранения за студентами права на бесплатное посещение музеев, стал одним из авторов законопроекта о бэби-боксах, разработал проект об уголовной ответственности за употребление или принуждение к употреблению допинга в спорте. Из Москвы Вадим Тюльпанов постоянно следил за тем, что происходит в Петербурге, и не стеснялся высказывать по острым вопросам мнение, отличное от позиции нынешнего городского политического истеблишмента. В частности, высказывался за сохранение Музея Арктики и Антарктики в здании бывшей Никольской церкви, обращался к Георгию Полтавченко с просьбой о скорейшем восстановлении горельефа Мефистофелю.

В 2015 году в жизни Вадима Тюльпанова произошло ещё одно важное событие. Его дочка Милана вышла замуж за лучшего бомбардира в истории российского футбола — Александра Кержакова. Пристрастие к рыбалке у политика и футболиста оказалось общим.

В последний год Тюльпанов ничуть не сбавлял политической активности. Одна из его последних инициатив — предоставлять трёхдневный отпуск за прививку от гриппа. Сенатор считал, что массовая вакцинация поможет уменьшить экономический ущерб от трудопотерь из-за распространения вируса в зимние месяцы.

Ещё в понедельник политик выражал соболезнования родственникам погибших во время теракта в петербургском метро. А во вторник соболезнования звучат уже в адрес родственников самого Вадима Тюльпанова.

— Как хрупок мир и жизнь хрупка, поймёшь ты это лишь тогда, когда пробьёт потери час, — эти слова Милана Кержакова написала в "Инстаграме" за несколько часов до смерти отца.