Подозреваемый в теракте в метро месяц снимал квартиру у женщины с детьми

Днём в Калининском районе Санкт-Петербурга в доме на Гражданском проспекте местные жители вовсе не ожидали увидеть огромное количество сотрудников полиции, Следственного комитета и ФСБ. Люди в форме и в штатском вежливо попросили покинуть квартиры до четвёртого этажа всех находившихся в доме. Изначально гражданам объявили о проверке сообщения о заминировании жилого дома и подвального помещения.

— Сначала был анонимный звонок. Люди были эвакуированы, человек 15. Мы видели, что большое скопление полиции, ФСБ. Потом с окна видели, что они вынесли две спортивные сумки. В 14:30 уже было много полиции, — сообщила местная жительница Мария.

Спустя 15 минут правоохранители разрешили вернуться в помещение, но заняли каждый лестничный пролёт. Делегированные от правоохранителей сотрудники поквартирно опросили жителей, показывали фоторобот подозреваемого — 22-летнего уроженца Киргизстана. Некоторые из соседей подозреваемого в теракте встречались с ним по дороге на работу.

— Последнее время стало бабушек мало, квартиры постоянно сдают молодёжи. Практически каждый месяц новые люди. Молодого человека я видела, встречалась, когда спускалась на работу. Мы молча проходили, не говорили с ними, — рассказала соседка подозреваемого по парадной Людмила.

По словам соседки, раньше в квартире, где прошли обыски, проживала семья — девушка с двумя детьми. Примерно полгода назад они съехали и сдавали жилплощадь. За последний месяц в квартире проживал подозреваемый в совершении теракта в петербургском метрополитене.

— Честно говоря, был удивлён. Вышел на улицу, там на каждом лестничном пролёте стоят люди. Спускаюсь вниз — там не пройти и не просунуться. Полицейские с людьми в штатском. Спрашиваю, говорят, иди отсюда. Слухи дошли, что в подвале бомбу положили, — поделился наблюдениями один из жителей Юрий.

По данным источника в правоохранительных органах, взрывчатых веществ и взрывных устройств при проверке сообщения о заминировании обнаружено не было.

По словам очевидцев проведённых правоохранительными органами мероприятий, в квартире подозреваемого в теракте прошли обыски, в результате которых изъяты личные вещи, вынесенные в сумках и коробках.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, в результате теракта погибло 14 человек, 61 пострадал.