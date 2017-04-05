В Калининском районе по 1-му рангу тушат ангар на заводе им. К. Либкнехта

Как стало известно Лайфу, около 12 часов ночи загорелся ангар на Чугунной улице, 14 (территория Ленинградского механического завода имени Карла Либкнехта). Огнём охвачена продукция, хранящаяся в помещении. Кадры пожара с помощью приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) прислали в редакцию гражданские корреспонденты.

На данный момент пожар тушат по повышенному рангу 1-бис. К месту происшествия стянуты дополнительные силы. По предварительной информации, внутри находятся газовые баллоны. Присутствует угроза распространения огня. Сведения о пострадавших пока не поступали.