В Калининском районе по 1-му рангу тушат ангар на заводе им. К. Либкнехта

Читайте также

В Калининском районе по 1-му рангу тушат ангар на заводе им. К. Либкнехта

707

Фото: LifeCorr

Как стало известно Лайфу, около 12 часов ночи загорелся ангар на Чугунной улице, 14 (территория Ленинградского механического завода имени Карла Либкнехта). Огнём охвачена продукция, хранящаяся в помещении. Кадры пожара с помощью приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) прислали в редакцию гражданские корреспонденты.

На данный момент пожар тушат по повышенному рангу 1-бис. К месту происшествия стянуты дополнительные силы. По предварительной информации, внутри находятся газовые баллоны. Присутствует угроза распространения огня. Сведения о пострадавших пока не поступали. 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!