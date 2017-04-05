Одноклассница пострадавшей в теракте: Эвелине пришлось пришивать нос

Ранее Лайф сообщал, что состояние 24-летней девушки, указанной в списке пострадавших под номером 511, оценивается как тяжёлое. Она получила серьёзные травмы и ожоги лица. Пострадавшей оказалась Эвелина Антонова, сейчас она находится в реанимации НИИ Джанелидзе.

По словам одноклассницы девушки, врачи пришивали Эвелине нос, так как она находилась в эпицентре взрыва и получила серьёзные повреждения лица. Девушке нужно провести ещё две операции: восстановительную и пластическую.

На данный момент в социальной сети создана группа в поддержку Эвелины и сбора средств на её лечение. За 10 часов одноклассникам девушки удалось собрать около 100 тысяч рублей.