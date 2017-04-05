Петербурженка выпала с террасы кафе "Нева"

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Петербурженка выпала с террасы кафе "Нева"

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Днём во вторник, 4 апреля, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 33-летнюю жительницу Петербурга. Женщину обнаружили у террасы кафе "Нева" на Рыбацком проспекте с травмами, полученными при падении. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали и поместили в хирургическую реанимацию.

По данным источника в правоохранительных органах, по предварительной версии, пьяная петербурженка выпала с террасы кафе из-за проблем в семье. По факту происшествия началась проверка.

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