Петербурженка выпала с террасы кафе "Нева"

Днём во вторник, 4 апреля, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 33-летнюю жительницу Петербурга. Женщину обнаружили у террасы кафе "Нева" на Рыбацком проспекте с травмами, полученными при падении. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали и поместили в хирургическую реанимацию.

По данным источника в правоохранительных органах, по предварительной версии, пьяная петербурженка выпала с террасы кафе из-за проблем в семье. По факту происшествия началась проверка.