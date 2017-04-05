В Петербурге ребёнок впал в кому, выпив неизвестную жидкость

Вечером 3 апреля в детскую городскую больницу № 5 был доставлен трёхлетний мальчик, который выпил неизвестную жидкость из пластиковой бутылки. С острым отравлением, в состоянии комы ребёнок госпитализирован и помещён в реанимацию.

По данным источника в правоохранительных органах, ребёнок выпил неустановленную жидкость из бутылки, которую нашёл в автомобиле отца. Папа забирал мальчика из детского сада.

По информации источника, ребёнок растёт в семье, которая находится в состоянии развода. По данному факту инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку.