Тренера из Петербурга подозревают в надругательстве над мальчиками на сборах

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга накануне задержали 47-летнего тренера местного детского футбольного клуба. По данным источника в правоохранительных органах, его подозревают в надругательстве над двумя мальчиками, проверяется информация о других возможных эпизодах.

По предварительным данным, всё произошло на сборах в Белоруссии в конце марта. Все пострадавшие мальчики младше 12 лет.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста".