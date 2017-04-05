Подруга тренера, погибшего при теракте в метро: Это неимоверно тяжело пережить

Близкая подруга тренера и чемпиона России по рукопашному бою Дениса Петрова, погибшего во время теракта в петербургском метро, рассказала Лайфу о первой реакции на трагедию.

— Никак не передать свои эмоции. Меня трясло, до последнего надеялась, что будет не он. Это неимоверно тяжело пережить. Много людей за него переживали, искали информацию. Надо держаться, но это очень сложно. Будем стараться. Мы вместе и должны это пережить, — сказала Анастасия.

По словам девушки, в день взрыва спортсмен ехал подземкой на тренировку.

Напомним, Денис Петров имел титулы чемпиона России по армейскому рукопашному бою, чемпиона Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рукопашному бою, был обладателем коричневого пояса по кёкусинкай каратэ, а также воином-спортсменом первой степени.

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