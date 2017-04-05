Петербургские депутаты начали заседание с минуты молчания

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Петербургские депутаты начали заседание с минуты молчания

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Фото: © assembly.spb.ru

Депутаты петербургского парламента начали заседание с минуты молчания в память о погибших в теракте в метро. Они также почтили память Вадима Тюльпанова.

Как отмечает корреспондент Лайфа, на входе в Мариинский дворец усилены меры безопасности. У всех входящих в здание парламента проверяют сумки через металлодетектор.

3 апреля в Петербурге произошёл теракт в метро, унёсший жизнь 14 человек, пострадало 68 человек. Следственные органы установили, что взрывное устройство на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" привёл в действие смертник.

Вадим Тюльпанов скончался в результате несчастного случая 4 апреля. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

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