Генконсул Японии в Петербурге: Мы жёстко осуждаем виновников теракта в метро

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Генконсул Японии в Петербурге: Мы жёстко осуждаем виновников теракта в метро

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Фото: © L!FE

Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима принёс соболезнования родным погибших и пострадавших при теракте в метро.

Очень грустно и печально, потому что погибли жители Петербурга и Ленобласти. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю здоровья пострадавшим. Японская сторона жёстко осуждает виновных в таком террористическом акте. Подобного нельзя допускать во всём мире

Генконсул Японии в Петербурге Масанори Фукусима

Дипломат возложил цветы на стихийном мемориале возле станции "Технологический институт".

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