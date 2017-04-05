Генконсул Японии в Петербурге: Мы жёстко осуждаем виновников теракта в метро

Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима принёс соболезнования родным погибших и пострадавших при теракте в метро.
Очень грустно и печально, потому что погибли жители Петербурга и Ленобласти. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю здоровья пострадавшим. Японская сторона жёстко осуждает виновных в таком террористическом акте. Подобного нельзя допускать во всём мире
Генконсул Японии в Петербурге Масанори Фукусима
Дипломат возложил цветы на стихийном мемориале возле станции "Технологический институт".
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