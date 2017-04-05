Самую пожилую пострадавшую при теракте в метро перевели из реанимации

Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе приняли решение о переводе из реанимации 70-летней пенсионерки, получившей травмы при теракте в петербургском метро. Женщина почувствовала себя лучше.

Во время теракта пенсионерка получила минно-взрывную травму, ожог верхних дыхательных путей и повреждение левого плеча. Хирургам пришлось ампутировать пациентке левую руку.

Состояние остальных четырёх пострадавших, находящихся в реанимационном отделении научно-исследовательского института, остаётся стабильно тяжёлым.

Напомним, 3 апреля в метро Петербурга произошёл теракт, жертвами взрыва в вагоне поезда стали 14 человек, 68 пострадали. По версии следствия, взрывное устройство на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" привёл в действие смертник.

За хроникой событий следите в текстовой трансляции.