Парламент просит Полтавченко отменить плату за парковку в центре по выходным

Петербургский парламент утвердил запрос Алексея Макарова к губернатору Георгию Полтавченко с критикой эффективности работы пилотной зоны платной парковки. Депутат также предложил снизить плату за парковку в будни и отменить её в выходные дни. — В Москве при возможности бесплатной парковки в воскресенье и нерабочие праздничные дни и дифференцированном в зависимости от длительности стоянки тарифе, более низком, по сравнению с Санкт-Петербургом, размере штрафа за неоплату парковки уровень загруженности парковочного пространства и доходность от взимания платы и штрафов несравненно выше, — отмечается в документе. В частности, расходы на пилотную зону в 2016 году составили в Петербурге 179 млн, а доходы от неё только 111 млн. За тот же год Москва заработала на парковке 4,37 млрд рублей. — Получается, что нормы федерального законодательства, препятствующие привлечению правонарушителей к административной ответственности за нарушение правил парковки в Санкт-Петербурге, не создают препятствий для взимания штрафов за неоплату парковки в Москве, — резюмирует депутат. Он рассчитывает на то, что снижение платы за парковку позволит увеличить её заполняемость с нынешних 33,9% и приведёт к увеличению поступлений в бюджет.