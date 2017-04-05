Грабители, ранив водителя-почтальона, угнали машину с двумя миллионами рублей

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Грабители, ранив водителя-почтальона, угнали машину с двумя миллионами рублей

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Фото: © flickr.com / Michele Mazzoli

Полиция Тосненского района Ленинградской области разыскивает преступников, ограбивших и ранивших водителя-почтальона в деревне Новолисино.

Как стало известно Лайфу, утром 4 апреля у отделения почты трое неизвестных, подъехав на машине к принадлежащему почте УАЗу, угрожая пистолетом, вытащили из салона водителя-почтальона. Как только 50-летний мужчина оказался на улице, грабители выстрелили в него. После этого уже сам почтальон достал служебный пистолет и четыре раза выстрелил в сторону нападавших. Однако это не помогло ему остановить грабителей, которые, сев за руль УАЗа, скрылись с места происшествия.

Правоохранители обнаружили угнанный автомобиль спустя час у железнодорожного переезда. След грабителей к тому времени простыл, так же, как и двух миллионов ста тысяч рублей, расфасованных по пяти брезентовым мешкам, — деньги предназначались для выдачи пенсий.

Водитель-почтальон был доставлен в местную больницу в состоянии средней степени тяжести с огнестрельным ранением левой голени. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

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