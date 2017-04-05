Петербургские депутаты одобрили закон о контроле Смольного за ярмарками

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в заключительном чтении закон о регулировании ярмарок. Теперь за проведение уличной торговли будут отвечать специальные организации, выбранные по конкурсу комитетом по развитию предпринимательства.

Депутаты одобрили закон о создании регулятора ярмарок в Петербурге: за проведение уличной торговли теперь будет отвечать Смольный, а не районные власти Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Согласно нововведениям, власти города будут вести отдельный реестр ярмарок и выдавать разрешения на аренду земли.

Также увеличиваются интервалы проведения универсальных и специализированных ярмарок с 14 до 30 дней. Срок договора на размещение палаток вместо шести месяцев будет действовать 12.