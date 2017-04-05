В массовой аварии в Ленобласти пострадали тройняшки

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В массовой аварии в Ленобласти пострадали тройняшки

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Фото: © L!FE

На трассе в Ленинградской области в аварии пострадало семь человек, сообщили Лайфу в администрации Лужского района.

По предварительным данным, в одной из машин находилась семья из двоих взрослых и детей-тройняшек. Ещё два человека из другой машины получили травмы лёгкой степени тяжести.

По информации правоохранительных органов, на 159-м километре дороги Петербург — Псков "ниссан" по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Вольво". Фура от удара тоже выехала на встречку и врезалась в "хёндэ" и "фольксваген".

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