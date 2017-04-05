Четверо депутатов пытались избрать в омбудсмены сторонника революции на Марсе

Петербургский парламент выбирает уполномоченного по правам человека в городе из шести кандидатур. Депутат Максим Резник поинтересовался у одного из кандидатов Юрия Савина, разделяет ли он мнение своего соратника по партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича о том, что на других планетах победил коммунизм, но власти РФ это скрывают.

— Революция возможна во всём мире, в том числе на других планетах, — невозмутимо парировал Савин.

Столь экзотические взгляды не помешали ему найти поддержку в парламенте Петербурга. В первом туре кандидатура Савина набрала четыре голоса. Однако в итоге во второй тур прошли действующий омбудсмен Александр Шишлов и адвокат Алексей Пономарёв.