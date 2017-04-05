Спикер петербургского парламента призвал ввести смертную казнь для террористов

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выступил за отмену моратория для террористов.
Когда рассматриваем вопросы терроризма, в России однозначно должна быть смертная казнь. Никакого моратория! Для тех, кто рвёт на части наших детей и земляков, кто это организовывает и подстрекает, выход только один — смертная казнь. С террористами, с этой чумой XXI века, ни о чём нельзя договариваться
Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров
Напомним, при взрыве в вагоне метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" погибли 14 человек, более 60 пострадали.
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