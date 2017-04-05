На тушение серьёзного пожара в Ленобласти потребовалось пять часов

На месте работали дежурные смены сразу нескольких пожарно-спасательных частей МЧС.

Сотрудникам МЧС удалось справиться с крупным пожаром, произошедшим в среду утром в Волосовском районе Ленинградской области.

— По состоянию на 11:21 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности Волосовского района, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Как сообщалось ранее, сообщение о пожаре в деревне Лопец поступило дежурному МЧС в 6:40. Горело 11 строений на площади 400 кв. метров. На месте происшествия работали дежурные смены сразу пяти пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области. Также к месту пожара выезжала служба пожаротушения ЦУКС и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.