Информацию о возможном взрыве возле станции метро "Парк Победы" полицейским сообщила школьница с особенностями развития, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Звонок в полицию поступил накануне во вторник, 4 апреля.

Школьница, сообщившая о ложной бомбе в метро Петербурга, хотела "как лучше" Фото: © flickr.com / Quinn Dombrowski

По словам детского омбудсмена, мама девочки была в отъезде, поэтому из школы девочку доставили в социальный приют "Транзит". Свой поступок она объяснила тем, что по дороге на учёбу заметила на станции бесхозный чёрный пакет. Сообщать о нём на месте школьница не решилась, но уже на продлёнке набрала номер полиции.